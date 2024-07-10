Yabancı uyruklu şahsın midesinden tam 53 paket çıktı. Nasıl girdiler ülkeye?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yabancı uyruklu şahsın midesinden tam 53 paket çıktı. Nasıl girdiler ülkeye?

Gümüşhane’de yolcu otobüsünde yol kontrolünde şüpheli hareketlerde bulunan bir yabancı uyruklu şahsın midesinden tam 53 paket (513,08 gram) metamfetamin çıktı.

Ülkemize kaçak yollar ile giren milyonlarca kaçak içerisinde son yıllarda uyuşturucu tacirliği yapıldığı yönündeki haberlerin sonuncusu Gümüşhane’de yaşandı. Yurt dışından ülkemize uyuşturucu madde getiren ve ülke içinde bu uyuşturucu maddeleri taşıyan şahıslara yönelik yapılan denetimde, Gümüşhane Akçakale’de uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde hareketlerinden şüphelendiği A.M. isimli yabancı uyruklu yolcu ekipler tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine götürüldü.

Doktor kontrollerinde yabancı uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarından 53 parça şeklinde tam 513,08 gram metamfetamin çıkarıldı. Hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatılan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw244031-01.jpg

Son Haberler
Arda Güler'e yeni numara Spor
Arda Güler'e yeni numara
Elazığ'da fırtına. Ağaçlar yerinden sökülecekti Yerel Haberler
Elazığ'da fırtına. Ağaçlar yerinden sökülecekti
Türkiye'de 146 bin lira istenen tatil Yunanistan'da bakın ne kadar? İnsanlar tabi Yunanistan'a gider Gündem
Türkiye'de 146 bin lira istenen tatil Yunanistan'da bakın ne kadar? İnsanlar tabi Yunanistan'a gider
Angel Di Maria kararını açıkladı Spor
Angel Di Maria kararını açıkladı
Kaçak telefon operasyonu Yerel Haberler
Kaçak telefon operasyonu
Yürekler ağıza geldi. Küçük çocuk cama çıktı vatandaşlar seferber oldu Gündem
Yürekler ağıza geldi. Küçük çocuk cama çıktı vatandaşlar seferber oldu
Yargıtay’dan Adnan Oktar kararı. Binlerce yıl hapis cezası istenmişti Gündem
Yargıtay’dan Adnan Oktar kararı. Binlerce yıl hapis cezası istenmişti