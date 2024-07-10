Yabancı uyruklu şahsın midesinden tam 53 paket çıktı. Nasıl girdiler ülkeye?

Ülkemize kaçak yollar ile giren milyonlarca kaçak içerisinde son yıllarda uyuşturucu tacirliği yapıldığı yönündeki haberlerin sonuncusu Gümüşhane’de yaşandı. Yurt dışından ülkemize uyuşturucu madde getiren ve ülke içinde bu uyuşturucu maddeleri taşıyan şahıslara yönelik yapılan denetimde, Gümüşhane Akçakale’de uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde hareketlerinden şüphelendiği A.M. isimli yabancı uyruklu yolcu ekipler tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine götürüldü.

Doktor kontrollerinde yabancı uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarından 53 parça şeklinde tam 513,08 gram metamfetamin çıkarıldı. Hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatılan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.