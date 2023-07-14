Yabancı uyruklular birbirine dövdü

İHA'nın haberine göre, olay, dün saat 16.00 sıralarında Saraçhane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar arasında çıkan kavga grubun diğer üyelerinin de katılmasıyla büyüdü.

Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yumruklu kavga çevredeki güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu. Şahıslar olay yerinden sakinleşerek ayrıldı.