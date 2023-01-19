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Yabancı uyruklular palalarla mekan bastı. ''Bize kimse karışmaz'' diye naralar attılar

İstanbul’da bir restoranda diğer müşterileri rahatsız ettikleri söylenen kişiler, personel tarafından uyarıldı. Restoranda bulunan 3 kişinin çağırdığı 6 kişi pala ve bıçakla dehşet saçtı. Restoran müdürü kolundan yaralandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 17:47
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Yabancı uyruklular palayla restoran bastı

Yabancı uyruklular palalarla mekan bastı. ''Bize kimse karışmaz'' diye naralar attılar
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Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancıların uyrukluların 4 yıldan bu yana işlettiği restorana gelen yine yabancı uyruklu 3 kişi, bir süre sonra iddiaya göre yan masalarda oturanları rahatsız etmeye başladı. Restoran müdürü Jawad Kadhim Raisan (28) bu kişilerden gitmelerini istedi. 400 TL tutarındaki hesabı istemeden bu kişileri çıkarmaya çalışan Raisan'ın tartıştığı müşterilerden biri cep telefonu ile arkadaşlarını aradı. Kısa süre sonra ikisi motosikletle, 4'ü ise bir otomobil ile olmak üzere 6 kişi gelerek içerideki arkadaşlarına destek çıktı. Restorana yanlarında getirdikleri bir pala ve bıçakla giren 6 kişi, Jawad Kadhim Raisan'ı kolundan yaraladıktan sonra içerideki arkadaşları ile birlikte kaçarken, "Bize kimse karışamaz. Bize kimse kafa tutamaz. Kafa tutana gerekeni yaparız" diye bağırdı.

Yaralanan restoran müdürü çağrılan ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Koluna atılan dikişlerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Jawad Kadhim Raisan, "Diğer müşterileri rahatsız ediyorlardı. Gittim müdahale ettim. Arkadaşlarına haber vermişler. Büyük bir pala ile koluma vurdular. Daha önce buraya hiç gelmemişlerdi. Ancak, bunlar Avcılar'da tanınan kişiler. Yakalanarak gereken cezanın verilmesini bekliyorum" dedi.

Restoran önündeki vale de, içerideki gerginlik sırasında 6 kişinin geldiğini, ne olduğunu anlayamadığını içeri girerek aralarında kadın ve çocukların bulunduğu müşterilerin önünde işletme müdürünü bıçakladıklarını, sadece motosikletin plakasını alabildiklerini söyledi.

Restorandaki pala ve bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

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TEOMAN
19.01.2023 18:25
Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Bunların böyle olacağı apaçık belliydi. Hepsi değil belki ama tehlikelisi de çok tehlikeli, başa bela.  
 
Vatandaş
19.01.2023 18:24
Geldiğimiz nokta.  
 
Doğrucu Davut
19.01.2023 18:21
Muhtereeeem din kardeşlerimiz. Kendileri artık bu ülkenin sahib olduklarından ses çıkarılmaması rica olunur.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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