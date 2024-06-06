Yabancı uyruklular tramvaydakileri rahatsız etti. Tepki gösterenlere dinsiz dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yabancı uyruklular tramvaydakileri rahatsız etti. Tepki gösterenlere dinsiz dedi

İzmir’de tramvayda 5 yabancı uyruklu bir duayı yüksek sesle açarak dinlemesinin ardından 'kulaklıkla dinleyin' uyarılarına tepki göstererek “Buraya şeriat gelsin o zaman görüşeceğiz” dedi.

Türkiye’de yabancı uyruklu sorunu giderek büyüyor. Özellikle Suriyeli, Afganlı ve Pakilerin Türkiye’de giderek çoğalması endişe neden oluyor.

İzmir’de tramvayda 5 yabancı uyruklu yüksek sesle Lebbeyk duası dinlediği için uyarıldı. Vatandaşlar kulaklıkla dinlemesini istedi.

Ancak yabancı uyruklular “Size ne, kapatmıyoruz” şeklinde yanıt vererek etraftakileri dinsizlikle suçladı.

Devamında ise yabancı uyruklular “Buraya şeriat gelsin o zaman görüşeceğiz” dediler.

Sosyal medyada paylaşılan olay infial yarattı Videoya ise şu not düşüldü:

“İzban’da 5 yabancı uyruklu şahıs, videodaki duyduğunuz sesi açarak insanları da dinlemek zorunda bıraktılar. Üstüne arada kendileri de eşlik ettiler. Aramızdan birisi, “kulaklıkla dinleyin, kimseyi rahatsız etmeye hakkınız yok” diye uyarıda bulundu.

“Size ne, kapatmıyoruz.” diye yüksek sesle bağırıp dinsizlikle ilgili ihtamda bulundular. Sonrasında kendi aralarında “buraya şeriat gelsin o zaman görüşeceğiz” dediler.

Videoda ise Lebbeyk duasının sesli bir şekilde dinlendiği ve yabancı uyrukluların yüzlerinin gözükmediği görüldü.

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