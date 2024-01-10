Yabancılar borsada bu hisseleri kapış kapış aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Yabancılar borsada bu hisseleri kapış kapış aldı
Yabancı yatırımcıların en çok hangi hisseleri aldığı ortaya çıktı. İşte liste…

Patronlar Dünyası'nda yer alan bilgilere göre, son zamanlarda yabancı yatırımcı tahvil ve hisse senedine ilgisi arttı.

Merkez Bankası’nın açıkladığı son verilere göre ,9 hafta boyunca Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar net alıcı konumunda olduğu öğrenildi.

Kasım haftasından 29 Aralık haftasına kadar yabancıların en çok aldığı tahvil ve hisse senetleri ortaya çıktı.

Yabancı yatırımcıların 9 hafta boyunca hisse senetlerinde toplam 1 milyar 941 milyon dolarlık alım yaptığı belirtildi.

Yabancı yatırımcıların tahvik de de 9 hyafta boyunca net alıcı olduğu bildirildi. Tahvil alımları ise 1 milyar 531 milyon dolar oldu.

Ak Yatırım’ın hazırladığı yabancı takası en çok artan hisseler gün yüzüne çıktı.

İŞTE LİSTE:

yabancilarhangihisselerialdi333333.jpg

borsa-istanbul-1477319.jpg

İlgili Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa haftanın ikinci iş gününe yükselişle başladı
Borsa haftanın ikinci iş gününe yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Son Haberler
Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri dönüyor Spor
Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri dönüyor
PTT kıyafetiyle gelip size para vererek dolandırıyorlar. Tapularınız dâhil her şeyi elinizden alıyorlar Yaşam
PTT kıyafetiyle gelip size para vererek dolandırıyorlar. Tapularınız dâhil her şeyi elinizden alıyorlar
Kayganlaşan yolda önce direğe sonra eve çarptı Gündem
Kayganlaşan yolda önce direğe sonra eve çarptı
Bakan Fidan Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin, Duşanbe'de görüştü Gündem
Bakan Fidan Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin, Duşanbe'de görüştü
İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu. İŞKUR açıkladı Ekonomi
İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu. İŞKUR açıkladı
Emeklilikte yeni dönem. BES hesabı olanlar dikkat! Ekonomi
Emeklilikte yeni dönem. BES hesabı olanlar dikkat!
Halk ellerine geçen her kap ile kıyıdan topladı. Görenler gözlerine inanamadı Dünya
Halk ellerine geçen her kap ile kıyıdan topladı. Görenler gözlerine inanamadı