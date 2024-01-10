Yabancılar borsada bu hisseleri kapış kapış aldı

Patronlar Dünyası'nda yer alan bilgilere göre, son zamanlarda yabancı yatırımcı tahvil ve hisse senedine ilgisi arttı.

Merkez Bankası’nın açıkladığı son verilere göre ,9 hafta boyunca Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar net alıcı konumunda olduğu öğrenildi.

Kasım haftasından 29 Aralık haftasına kadar yabancıların en çok aldığı tahvil ve hisse senetleri ortaya çıktı.

Yabancı yatırımcıların 9 hafta boyunca hisse senetlerinde toplam 1 milyar 941 milyon dolarlık alım yaptığı belirtildi.

Yabancı yatırımcıların tahvik de de 9 hyafta boyunca net alıcı olduğu bildirildi. Tahvil alımları ise 1 milyar 531 milyon dolar oldu.

Ak Yatırım’ın hazırladığı yabancı takası en çok artan hisseler gün yüzüne çıktı.

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