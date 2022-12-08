8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yabancılar geçen hafta 339,7 milyon dolarlık hisse aldı

Yabancılar geçen hafta 339,7 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta 339,7 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:58
Takip Et

Yabancılar geçen hafta 339,7 milyon dolarlık hisse aldı

Yabancılar geçen hafta 339,7 milyon dolarlık hisse aldı
+
Aa
-

İHA'da yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Aralık haftasında net 339,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 36,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Kasım itibarıyla 25 milyar 717 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Aralık'ta 26 milyar 740 milyon dolara çıktı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.