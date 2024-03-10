Yabancılar için sahte belgeler düzenleyen örgüte dev operasyon

Rukiye Selçuk
Yabancılar için sahte belgeler düzenleyen örgüte dev operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerini engelleyenlere yönelik düzenlenen KALKAN-14 operasyonunun ayrıntılarını aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı bir açıklamada, Türkiye’de yasal olarak kalma hakkı olmayan yabancılara sahte beleğeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 25 kişiyi yakalamak içi düzenlenen KALKAN-14 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, 1’i doktor, 3’ü noter görevlisi, 5’i danışmanlık şirketi sahibi, 1’i posta görevlisi olmak üzere toplamda 25 kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada ayrıca, operasyonda çok miktarda kira kontratı, doktor raporları gibi birçok sahte belgenin de ele geçirildiğini açıklamasına ekledi.

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