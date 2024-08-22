Yabancılar neden kaçıyor? Hangi hisseleri sattıkları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yabancılar neden kaçıyor? Hangi hisseleri sattıkları ortaya çıktı

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’da satış tarafında yer alması bu hafta da devam etti. Yabancıların, 16 Ağustos haftasında ne kadarlık hisse satışı yaptığı belli oldu.

Yabancı Yatırımcılar Borsa İstanbul’da 4. haftada da satışlarına devam etti. Son günlerde yurt içinde piyasaların hareketliliği yabancılar tarafında paniğe yol açtı. Borsa İstanbul’da halka arzların çokluğu ve ani fiyatlanmalar yabancıların çıkışını hızlandırdı.

Yabancı yatırımcı geçen hafta tahvillerde yüklü alım gerçekleştirirken, hissedeki çıkışını da sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri kapsamında, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında net 298 milyon dolarlık hisse senedi ve 12,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satışı gerçekleşirken, 1,4 milyar dolarlık tahvil alımı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Ağustos itibarıyla 36 milyar 138 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Ağustos'ta 35 milyar 765,5 milyon dolara kadar gerileme gösterdi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin tahvil stoku 13 milyar 427,8 milyon dolardan 14 milyar 796 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 431,2 milyon dolardan 417,7 milyon dolara indi.

BORSA GÜNE NASIL BAŞLADI?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 yükselişle 9.979,48 seviyesinden başladı. Dünü 9.904 seviyesinden kapatan endeks, bugün karışık bir seyir sergiledi. Akşam seansında kapanışa doğru ise 9.926 seviyesinde bulunuyor. Borsada son zamanlarda görülen karışık seyir yabancılar tarafında paniğe yol açtı. Yabancılar bu satışlarını 4. haftada da sürdürdü.

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