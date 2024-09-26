Yabancılardan dev hisse alım hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan veriler kapsamında, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 582,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 2,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları ise 23,1 milyon dolar olarak açıklandı.

DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 3,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

STOKLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 892,1 milyon dolar oldu.

DİBS (Kesin Alım) stokları 16 milyar 199,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 620,8 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 801,6 milyon dolar olarak kaydedildi.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları, milyon dolar seviyesinde açıklandı.