Halit Özgür Sarı, Simay Barlas’ın başrolünde olduğu Yabani dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yabani dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yabani yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YABANİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle her Salı buluşmaya devam ediyor.

Yabani dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.

Yabani dizisinin 17. bölümü 2 Ocak Salı günü yani bu akşam saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.

YABANİ KONUSU NEDİR?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Yaman, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etmeye çalışır. Fakat Soysalanlar ailesinin Yaman’a alışması kolay olmaz.

YABANİ OYUNCU KADROSU

Çekimleri İstanbul’da başlayan dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş yer alırken dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.