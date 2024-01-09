Yabani yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kaynak: Haber Merkezi
Yabani yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas gibi oyunların yer aldığı Yabani dizisinin 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Yabani yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas’ın başrolünde olduğu Yabani dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yabani dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yabani yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YABANİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle her Salı buluşmaya devam ediyor.

Yabani dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.

Yabani dizisinin 17. bölümü 2 Ocak Salı günü yani bu akşam saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.

YABANİ KONUSU NEDİR?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Yaman, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etmeye çalışır. Fakat Soysalanlar ailesinin Yaman’a alışması kolay olmaz.

YABANİ OYUNCU KADROSU

Çekimleri İstanbul’da başlayan dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş yer alırken dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Son Haberler
Verem arttı hastaneler böyle mesajlar atıyor Sağlık
Verem arttı hastaneler böyle mesajlar atıyor
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak Dünya
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var Gündem
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti Antalya yönetim kurulu üyeleri istifa etti Gündem
İYİ Parti Antalya yönetim kurulu üyeleri istifa etti
Ziraat Bankası neden gündem oldu? Ziraat Bankası Çin’den kaynak mı aldı? Keşfet
Ziraat Bankası neden gündem oldu? Ziraat Bankası Çin’den kaynak mı aldı?
Meral Akşener Erdoğan’a acıyorum dedi. Kaybedersek giderim dediği iddialarına cevap verdi Gündem
Meral Akşener Erdoğan’a acıyorum dedi. Kaybedersek giderim dediği iddialarına cevap verdi
Ayyüce Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş aday mı oldu? Keşfet
Ayyüce Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş aday mı oldu?