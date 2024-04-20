Yadigar Ejder'in nasıl öldüğü ortaya çıktı. Korkunç iddialar vardı. Cinayet değil mi bu?

Özellikle Gerzek Şaban filminde Kahveci Hamza rolüyle ve Doktor Civanım filminde oynadığı Gaffur karakteriyle hatırlanan 1951 doğumlu Yadigar Ejder 1991 yılında henüz 40 yaşındayken hayatını kaybetti.

İlk olarak sanatçının Taksim Parkı'nda donarak öldüğü iddia edilmişti. Ancak daha sonra sanatçının yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu, bu hastalıklara bağlı kalp krizi ve beyin kanaması geçirdiği ya da kayarak başını duvara çarptığı ve bu nedenle öldüğü söylendi fakat gerçek bambaşka çıktı.

Yadigâr Ejder'in hayatını nasıl kaybettiği Türk sinemasında birçok önemli yapımda rol alan Süheyl Eğriboz tarafından açıklandı.

Üçüncü Adam ekibine yıllar önce bir röportaj veren Eğriboz, “Bu adam içki içmez. Bir yere açılışa gidiyor. Limonatasının içine votka koyuyorlar, birkaç tane içiyor. Galatasaray kulübünün karşısında tuvaleti alaturka olan bir otel vardı. Otelde tuvalete gidiyor. Kalkarken kafasını karşıdaki duvara vuruyor ve beyin kanaması geçiriyor.” diyerek Yadigar Ejder’in ölüm sebebini açıkladı.

YADİGAR EJDER KİMDİR?

Türk sinemasının dev adamı olarak bilinen sanatçı, 1951 yılında Sivas'ta doğdu. Orta hâlli, altı çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuydu. İlkokul üçüncü sınıfta okulu bırakma kararı aldı. 1967'de İstanbul'a gitti ve bir süre sonra Yeşilçam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. Birçok filmde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Özellikle Kemal Sunal filmlerinde oynadı. "Yadigar Ejder" adıyla nam saldı.

1991 yılında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Hayatı, Erhan Tuncer'in yazdığı ve 2015 yılında yayımlanan "Bir Yadigar Ejder" adlı kitaba konu oldu. Mezarı, Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Yadigar Ejder'in sinemada kullanmak için, 29 Nisan 1959 tarihinde Sivas'ta henüz 29 yaşındayken öldürülmüş olan meşhur Sivaslı kabadayı Yadigar Aykut'un adını (aynı mahallede oturduğundan dolayı çocukluğundan hatırladığı için) kendisine seçtiği Sivas ahalisi tarafından söylenmektedir.