Yağ fabrikasında kamyonun altında kalan işçi öldü

Olay, saat 16.00 sıralarında Malkara- Hayrabolu, karayolu üzerindeki yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya ürün almaya gelen Ahmet B.'nin kullandığı 59 LK 444 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada işçilerden Naci Yelgeci'yi çarptı. Fabrika çalışanları tarafından kamyonun altından çıkarılan Yelgenci, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan evli, 4 çocuk babası Yelgenci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.