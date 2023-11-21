Yağ gibi kayıyor diye övülen yolun altı mağara çıktı. Asfaltı ilk yağmurda çöktü

AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun 7 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Yağ gibi kayıyor’ diyerek övdüğü yol ilk yağmurda çöktü altından da mağara çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yağ gibi kayıyor diye övülen yolun altı mağara çıktı. Asfaltı ilk yağmurda çöktü

Yapımına 2022 yılının kasım ayında başlanınlan Boğaaziçi Bulvar 2. Etap yolu, 6 Mayıs 2023 tarihinde şaşaalı bir törenle hizmete açılmış ve maliyeti 24 buçuk milyon lira olarak açıklanmıştı.

Şahinbey Belediye Başkanı (AKP) Mehmet Tahmazoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yolu öve öve bitiremeyip, “Yağ gibi kayıyor dediklerinden. Boğaziçi Bulvarı 2. Etap hizmette. Geçenlerden yorum alalım” paylaşımını yapmıştı.

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MAĞARANIN ÜZERİNE YOL YAPILINCA

Geçtiğimiz günlerde ülkemizi esir alan aşırı yağışların ardından öve öve bitirilemeyen yol ilk yağmurda çöktü.

Hizmete açıldıktan sonra 6 ay sonraki ilk yağmurda çöken yol nedeni ile yol gece boyunca ulaşıma kapatıldı.

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