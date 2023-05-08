Yağışlar barajları doldurdu

İHA'nın haberine göre, kuraklık kış aylarında ülke genelinde etkisini hissettirmiş ve Trakya bölgesi de kuraklıktan etkilenmişti. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Türkmenli Göleti de kış aylarında yağışların etkili olmaması nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.

Nisan ayı itibarıyla etkili olan yağışlarla birlikte bölge halkının su ihtiyacını karşılayan Türkmenli Göleti'ndeki su seviyesi gözle görülür derecede arttı. Gölette artan su seviyesi vatandaşları mutlu ederken, hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen olta balıkçıları, olta ile balık tutmanın keyfini çıkardı.

Yağışlı havayla birlikte gölette su seviyesinin yükseldiğini ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini ifade eden Özkan Ali Osmanoğlu, "Uzun zamandır buradayız biz, 1 ay önce geldik. Görmüş olduğunuz gölde bayağı çekilme vardı, biz buraya ailecek balık tutmaya geliriz. 4-5 haftadır bölgede güzel bir yağış etkili oldu. Göldeki su seviyesi yükseldi, bu sevindirici bir durum. Bize mutluluk veriyor. Su hayat demek, olmadığı zaman çektiğimiz sıkıntıları biliyorsunuz. İnşallah bu sene musluklar akacak, bir sorun olacağını düşünmüyoruz" dedi.

"BALIK YOK"

Göletin olta balıkçılarının uğrak mekanı olduğunu belirten Sebahattin Aslan, "Barajın suları azalmıştı, yağmurla beraber bayağı bir yükselme var. Balık derseniz, balık yok. Hafta sonunu değerlendirmeye geldik. Hemen hemen her gün balık tutmaya gelenler var. Hafta sonları yoğunluk oluyor" ifadelerini kullandı.

Balık tutmaya gelen Metin Çevik ise, “Oğlumla balık tutmaya geldik. Gölümüzdeki su seviyesi yağmurlardan sonra güzel arttı. Hafta sonunu değerlendirmeye geldik. Balık yok ama kısmetimize ne çıkarsa” diye konuştu.