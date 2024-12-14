Yağışlı hava faciaya dönüştü: 3 ölü

Kaza, dün gece Tokat-Amasya Karayolu Şenyurt kasabası yakınlarında, 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile ağaca çarparak tarlaya uçtu.
23 yaşındaki sürücü Ali Esetekin ile otomobilde bulunan 28 yaşındaki Eren Atlı ve 21 yaşındaki Hüseyin Can Esetekin olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazayı duyan yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.