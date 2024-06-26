Yağlarını aldıran Demet Akalın bikinili pozlarıyla gündem oldu

Ünlü popçu Demet Akalın, uzun yıllar boyunca diyet yaparak kilo vermeye çalışmasına rağmen başarılı olamamıştı. Ancak sonunda kilolu halinden sıkılan şarkıcı, geçtiğimiz aylarda 6 kilo yağ aldırarak tam 11 kilo birden vermişti.

Fazla kilolarından kurtulan Akalın, şimdi de ailesiyle birlikte çıktığı Datça tatilinden bol bol fotoğraf paylaştı.

Sosyal medyada bikinili pozlarını ardı ardına paylaşan Akalın'ın fit fiziği dikkat çekti.

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Yağ aldırma operasyonu sonrası eski fit günlerine geri dönen şarkıcı, “Uzun süre diyet yapmaya çalıştım ama o kiloları veremedim. Bu durum beni çok mutsuz ediyordu ve bu mutsuzluk aileme de yansıyordu. Şu anda ise içimde büyük bir mutluluk var, kendimi harika hissediyorum.” açıklamasını yapmıştı.