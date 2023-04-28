Yağlı güreşlere VAR geliyor

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 30 Nisan Pazar günü düzenleyeceği "5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri"nde, ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanacak.

Yağlı güreşlere VAR geliyor

ANKA'da yer alan habere göre, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenleyeceği yağlı pehlivan güreşleri, 30 Nisan Pazar günü Konuksever Er Meydanı’nda yapılacak. Tüm boylarda bin 500 pehlivanın katılması beklenen güreşlerde aralarında Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Serhat Gökmen gibi 54 başpehlivan kol bağlayacak.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin 16 kişilik davul-zurna ekibinin de er meydanında olacağı güreşler saat 08.00’de alt boylarda başlayacak. Başpehlivanlar ise 12.00’de kol bağlayacak. 1 ton yağın kullanılacağı güreşlerde 10 bin kişilik yemek de verilecek. Er Meydanı’na gelemeyen güreşseverler için 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kanal V, Kanal 15, Koza TV, Lider TV ve World Türk’ten canlı yayınlanacak.

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İLK KEZ UYGULANACAK
TGGF Başkanı Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde 20-21 Mayıs’ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde uygulamaya alınacak VAR sisteminin ilk kez Muratpaşa’da uygulanacağını açıkladı. Türkiş, şunları söyledi:

“Yağlı Güreş Ligi’nde puanlama esası söz konusu olduğu için derecelerin önemi çok daha arttı. Derecelerin ve puanlamanın öneminin daha fazla artması etkin bir hakem performansını da mecburiyet haline getiriyor. Bunun için etkili bir VAR sisteminin oluşturulmasına karar verdik. Ve VAR sistemini ligde uygulamadan önce, ilk olarak 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başlatacağız. Muratpaşa güreşleriyle VAR sistemini devreye sokacağız. Bu bizim için hem bir test hem de başlangıç olacak.”

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