Yağlı saçla baş etmenin 5 yöntemi ortaya çıktı. İşte doğru bildiğiniz yanlışlar

GO Türkiye Dergisi’nde yer alan bilgilere göre, sağlıklı saç, belirli oranda yağ içerir ve parlar. Bu yağ, saçın doğal ışıltısını yansıtan ve hacimli görünmesini sağlayan temel etkendir. Saçın ekstra yağlanmasının temel nedeni kafa derisindeki aşırı sebum üretimidir. Kısa süre içinde saç tellerine doğru ilerleyen sebum, saçın yağlanarak kirli görünmesine neden oluyor.

Yağlı saç görünümü ile baş etmenin 5 farklı yöntemi vardır. İşte o çözüm yolları:

DOKUNMAYIN

Dış dünyanın neredeyse tüm toz, kir ve yağını taşıyan ellerinizle saçınıza dokunmak en temel saç yağlanması nedenlerinden biridir.

SIK YIKAMANIZA GEREK YOK

Tahmin edeceğinizin aksine, ekstra yağlanan saç problemi karşısında saçınızı çok daha sık yıkamanızı önerilmiyor. Gereğinden fazla ve sık şekilde şampuan kullanmak saçın kaybettiği doğal yağı (dolayısıyla nemi) geri kazanmak amacıyla daha çok sebum üretmesine neden olabilir.

BESLEYİCİ YAĞLARA MESAFE

Aşırı şampuan kullanımının yanı sıra saçınızın ihtiyaçlarını karşılamayan bir saç kremi de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Saçınız halihazırda aşırı kuru değilse hindistancevizi veya jojoba yağı gibi içeriğe sahip, derinlemesine besleyici saç kremlerine muhtemelen ihtiyacınız yoktur.

KURU ŞAMPUAN

Kuru şampuan çeşitleri, saç köklerindeki ve kafa derisi çevresindeki fazla yağı emiyor. Bu da saçın daha temiz görünmesini sağlayarak saça ekstra hacim kazandırıyor.

SU BAZLI ÜRÜNLER

Su bazlı şekillendiricilerin en temel avantajı, şampuan gerektirmeden yalnızca su ile durulandıklarında bile saçtan kolayca arınmaları olarak özetlenebilir. Bu ürünler, yağ bazlı diğer pek çok ürünün aksine, kısa sürede saçın yağlı görünmesine neden olmaz ve saçların ekstra parlamasının önüne geçer.