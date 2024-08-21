Yağma suçundan aranıyordu. Sonunda enselendi

Gaziantep'te hakkında yağma suçundan dolayı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haklarında arama kararı olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde hakkında yağma suçundan dolayı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.V. isimli bir kişi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından tutuklandı.