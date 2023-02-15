Yağmacı diye sopalarla dövdükleri kişi depremzede çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişi öldü binlerce kişi de yaşamını yitirdi. 10 ili etkileyen bölgeye depremzedelerin, yaşadığı acılara rağmen bazı kişiler hırsızlık ve yağmaya karıştı.



Yaşanan yağma olayları halkta büyük öfke uyandırdı. Yağmacıların linç edilmesi ile birlikte masum kişilerde zarar gördü. Bu kişilerden biri de Hatay’da M.G. oldu.



"DAHA FAZLA KARALAMAYIN BİZİ"

M.G.’nin kardeşi Semire Gündüz, kardeşinin depremzede olduğunu fakat yağmacı iftirasıyla dayak yediğini söyledi. Gündüz darp raporunu da paylaştı. Videoda, M.G.’nin feci şekilde dayak yediği ve kolluk kuvvetlerince yeteri kadar korunmadığı görüldü.

Gündüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yağmacı diye paylaştığınız bu çocuk benim kardeşim ve depremzede. Emniyet güçleri tarafından üstü aranmadan yargısız bir şekilde darp edildi! Hukuki süreç başladı darp raporu da alındı lütfen videoyu kaldırın daha fazla karalamayın bizi! Yağmacı değil depremzedeyiz!" dedi.