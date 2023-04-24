Yağmurdan kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yağmurdan kayganlaşan yolda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ferit Eliaçık idaresindeki 61 AEV 360 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıkıp yol ortasına savruldu.
Kaza yapan otomobilin yol ortasında olduğunu gören Yunus Emre Tayfur yönetimindeki 61 FP 170 otomobil de ona çarpmamak için frene basınca kayarak önce bariyere, ardından da Arif Harmanşa'nın kullandığı 34 GN 9714 otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de kayarak refüje çıktı. Kazada yaralanan Fatime Subaşı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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