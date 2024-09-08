Yahudi yönetmen ödülünü Gazze’ye adadı

İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen 81. Uluslararası Venedik Film Festivali, 28 Ağustos'ta başladı ve dün gerçekleştirilen gösterişli bir törenle sona erdi. Festivalde, büyük ödül olan Altın Aslan, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın "The Room Next Door" filmi ile kazandı. Ancak geceye damgasını vuran isim, "Geleceğin Aslanı" ödülüne layık görülen ABD'li yönetmen Sarah Friedland oldu.

SARAH FRİEDLAND'IN ÖDÜL KONUŞMASI

Sarah Friedland, "Familiar Touch" filmi ile "Geleceğin Aslanı" ödülünü aldı. Ancak ödül konuşması, geceye damgasını vurdu. Friedland, ödülünü "Bu ödülü İsrail'in Gazze'deki 336. gününde ve işgalinin 76. yılında kabul ediyorum" sözleriyle kabul etti.

Bu açıklama, Venedik Film Festivali'nde geniş yankı uyandırdı. Friedland, konuşmasına Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak devam etti. Konuşması sırasında dakikalarca alkışlandı, bu da salondaki izleyicilerin Friedland'ın mesajına verdiği desteği gösterdi.