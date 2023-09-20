Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu klozete attı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uygulama yapan polisleri fark edip akaryakıt istasyonuna giren 2 şüpheli, yanlarındaki uyuşturucuyu tuvaletin klozetine attı.

KAYNAK: DHA
Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu klozete attı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinden ekipler, E.A. (30) ve H.E.’nin (38) il dışından Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden polislerle birlikte ekipler, şüphelilerin aracını ilçe girişinde durdurmak için uygulama noktası oluşturdu.

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Şüpheliler E.A. ve H.E. polisleri görünce, araçla yakındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Durumu fark eden polis ekipleri, 2 şüpheliyi akaryakıt istasyonunda gözaltına aldı.

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Şüpheli E.A.’nın girdiği tuvalettin klozetinde siyah poşet içerisinde 2,83 gram, araçta ise 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Şüphelilerden H.E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.A.’nın işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

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