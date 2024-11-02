Yakayı ele verdi! Van’da bir tırda 256 gram metamfetamin ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yakayı ele verdi! Van’da bir tırda 256 gram metamfetamin ele geçirildi

Van Muradiye'de jandarma ekiplerinin bir tırda yaptığı denetim 256 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin bir tırda yaptığı aramada 256 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muradiye Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda arma yapıldı. Narkotik köpeği Yoga'nın da katıldığı aramada tırın koltuğunda saklanmış vaziyette 2 paket halinde 256 gram metamfetamin maddesi ve içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.T. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. İlçemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemede kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Yakayı ele verdi! Van’da bir tırda 256 gram metamfetamin ele geçirildi

Yakayı ele verdi! Van’da bir tırda 256 gram metamfetamin ele geçirildi

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