Yakın dost uzak akrabadan iyidir atasözünün anlamı nedir?

Yakın dost uzak akrabadan iyidir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Aile üyelerinden uzakta olan bir dostun, akrabalarından daha değerli olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu atasözü, aile bağlarının zayıflayabileceği, ancak gerçek dostlukların ve samimiyetin uzak mesafelere rağmen korunabileceği fikrini yansıtmaktadır.

Birinin gerçek destek ve sadakat arayışında, aile bağları yerine dostlukların daha önemli olduğunu belirtirken; sadece biyolojik bağlar değil, duygusal ve ruhsal bağların da önemli olduğunu vurgular.

YAKIN DOST UZAK AKRABADAN İYİDİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yakın dost uzak akrabadan iyidir kızım, en azından dostluğun bozulunca görüşme zorunluluğun olmaz."