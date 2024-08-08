Yaktın bizi Sylla

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yaktın bizi Sylla

İtalya Voleybol Milli Takımı'nın oyuncusu Sylla, Türkiye'yi 3-0 yendikleri maçta etkili performansıyla galibiyeti aldıran isimlerden birisi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, İtalya'ya 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup olarak turnuvada final oynama şansını kaybetti.

Ay yıldızlılar, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile üçüncülük maçına çıkacak.

EGONU VE SYLLA YAKTI BİZİ
İtalya Milli Takımı'nda Paola Egonu ve Myriam Sylla, İtalya'ın galibiyetindeki başrol isimlerden oldu.

Sylla 12 sayıyla oynarken, Egonu 24 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

İkilinin etkili sayıları İtalya'yı galibiyete taşıdı.

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