Yaktın bizi Wanda Nara

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yaktın bizi Wanda Nara

Arjantin'de konser veren Wanda Nara şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa yakalandı.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklayan Wanda Nara’dan ortalığı karıştıracak bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz günlerde Buenos Aires’te düzenlenen konserde sahne alan Wanda Nara en sonda yaptığı hareket ile herkesi şaşırttı.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİ

Arjantin’in ünlü şarkıcılarından Catriel Guerreiro şarkı söylediği anlarda dudak dudağa poz verdi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken Galatasaraylı taraftarlardan ilginç bir paylaşım geldi.

"YAKTIN BİZİ WANDA NARA"

Hatayspor maçında gol Konyaspor maçında ise asist kaydeden Mauro Icardi’nin bu fotoğrafı görünce psikolojisinin bozulacağını düşünen taraftarlar “yaktın bizi Wanda Nara” dedi.

DEPRESYONA GİRMİŞTİ

Galatasaray’ın yıldız golcüsü sezon öncesi düzenlenen Avusturya kampında depresyona girmiş ve 5 kilo vermişti.

PERFORMANSI

Bu zamana kadar sarı-kırmızılı 76 maça çıkan Mauro Icardi 56 gol 21 asist kaydetti. Arjantinli golcü 2 yıllık süreçte 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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