Yalancı kalp krizine dikkat! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Tıbbi literatürde “kırık kalp sendromu” ya da “stres kardiyomiyopatisi” olarak bilinen yalancı kalp krizi, kalp krizine benzer belirtilerle ortaya çıktı ve uzmanlar bu durumun hafife alınmaması gerektiği konusunda uyardı.

Son bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzman görüşleri, bu geçici ancak tehlikeli durumun kalp sağlığı üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

KALP KRİZİNİ TAKLİT EDEN TEHLİKE: KIRIK KALP SENDROMU

Kırık kalp sendromu, ani ve yoğun duygusal ya da fiziksel stresin kalp kasında geçici bir zayıflamaya yol açmasıyla ortaya çıktı.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve hatta bayılma gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, kalp krizine o kadar benziyor ki çoğu zaman yanlış teşhis edildi. Ancak, kalp krizinden farklı olarak, kırık kalp sendromunda koroner arterlerde tıkanıklık bulunmadı. Bunun yerine, stres hormonlarının ani yükselişi, özellikle kalbin sol karıncığında balonlaşmaya neden oldu.

Kardiyoloji uzmanlar, “Kırık kalp sendromu, sevilen birinin kaybı, işten çıkarılma, boşanma ya da doğal afetler gibi yoğun stres faktörlerinin ardından gelişebilir. Kalp krizine benzer semptomlar gösterse de, damar tıkanıklığı olmaksızın kalbin geçici olarak ‘şaşkınlaşması’ durumudur. Ancak bu durum ölümcül olabilir, özellikle hızlı müdahale edilmezse” dedi.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Kırık kalp sendromu, tıbbi adıyla “takotsubo kardiyomiyopatisi,” ilk olarak 1990 yılında Japon hekim Dr. Hikaru Sato tarafından tanımlandı. Kalbin sol karıncığının, Japon balıkçıların ahtapot yakalamak için kullandığı “takotsubo” çömleğine benzer bir şekil alması nedeniyle bu isimle anıldı.

Japonya’da yapılan bir çalışma, bu sendromun özellikle menopoz sonrası kadınlarda daha sık görüldüğünü ortaya koydu; vakaların %90’ı kadınlarda tespit edildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Michelle Albert, “Stres kardiyomiyopatisi, ani adrenalin ve kortizol dalgalanmalarının kalbi doğrudan etkilediği bir durum. Özellikle duygusal travmalar, kalbin pompalama fonksiyonunu geçici olarak bozabilir. Bu durum, sağlıklı bireylerde bile aniden ortaya çıkabilir” dedi.

Dr. Albert, düzenli egzersizin ve stres yönetimi tekniklerinin bu riski azaltabileceğini vurguladı.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir araştırma, kırık kalp sendromunun ölüm oranının %1-2 olduğunu, ancak komplikasyonların (akciğer ödemi, kalp yetmezliği ya da aritmi) ciddi riskler oluşturabileceğini gösterdi.

Araştırma, hastaların çoğunun uygun tedaviyle birkaç gün içinde iyileştiğini, ancak altta yatan stres faktörlerinin çözülmemesi durumunda sendromun tekrarlayabileceğini belirtti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Uzmanlar, kırık kalp sendromunun genellikle ani stres sonrası birkaç dakika içinde ortaya çıktığını ve kalp krizinden ayırt edilmesinin zor olduğunu söyleyerek, “EKG ve kan testlerinde kalp krizine benzer bulgular görülüyor, ancak anjiyografide damar tıkanıklığı tespit edilmiyor. Bu nedenle hastaların yoğun bakımda takip edilmesi kritik” dedi.

Uzmanlar, özellikle ani kayıplar ya da travmatik olaylar sonrası göğüs ağrısı yaşayanların vakit kaybetmeden doktora başvurmasını önerdi.

İngiltere’deki Imperial College London’dan kardiyolog Dr. Arunashis Sau ise yapay zeka destekli EKG teknolojilerinin, kırık kalp sendromunun erken teşhisinde önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, “Yapay zeka, insan gözünün fark edemediği EKG değişikliklerini tespit ederek riskli durumları önceden belirleyebilir” dedi.

Dr. Sau, bu teknolojinin özellikle stres kaynaklı kalp sorunlarının arttığı yaz aylarında kritik olduğunu ekledi.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, kırık kalp sendromunu önlemenin en etkili yolunun stres yönetiminden geçtiğini vurguladı.

Düzenli egzersiz, meditasyon, nefes egzersizleri ve psikolojik destek, stres hormonlarının kalbe zarar vermesini önleyebilir.

Amerikan Kalp Derneği (AHA), haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersizin kalp krizi ve kırık kalp sendromu riskini %30’a kadar azalttığını belirtti.

Ayrıca, kafein ve alkol tüketiminin sınırlandırılması, düzenli uyku ve sigaradan uzak durulması da kalp sağlığını korumada kritik.

Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Michael Emery, “Hızlı yürüyüş, bisiklet ya da yüzme gibi aktiviteler, kalbin oksijen kullanımını optimize ederek stresin etkilerini azaltır” dedi.

KALBİNİZİ DİNLEYİN, STRESİ YÖNETİN

Yalancı kalp krizi, yani kırık kalp sendromu, sadece duygusal bir mesele değil; ciddi bir sağlık sorunu.

Uzmanlar, göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da çarpıntı gibi belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmasını önerdi.

Erken teşhis ve uygun tedaviyle bu durumun etkileri geri döndürülebilir olsa da, stresle başa çıkmak kalbinizi korumanın en güçlü yolu. Kalbinize iyi bakın, çünkü o sizi hayatta tuttu.