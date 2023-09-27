Yalçın Dümer'den yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı: Sokak ortasında soyunurdu

Hasan Boğuldu adlı filmde başrolu paylaştığı Hülya Avşar hakkında konuşan Yalçın Dümer, canlı yayında çok konuşulacak bir itirafa imza atarak "Hülya soyunurdu ben de perde tutardım" şeklinde konuştu.

Yalçın Dümer'den yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı: Sokak ortasında soyunurdu

Yalçın Dümer katıldığı yayında ilginç sözlere imza attı. Şimdiki setlerdeki konfordan bahsederken Dümer "Hülya soyunurdu fon perdesini ben tutardım" dedi.

33 yıl önce beyazperdede izleyiciyle buluşan 'Hasan Boğuldu' filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ve Yalçın Dümer geçtiğimiz yıl birlikte poz vererek beğeni toplamıştı.

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1990 yapımı olan 'Hasan Boğuldu' filminde 'Emine' ve 'Hasan' karakterlerini canlandıran ikiliden Yalçın Dümer, 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Dümer yayında setlerde günümüzde oldukça konforlu olan oyunculara dair konuşurken kendi yaşadıklarını da anlattı.

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Yalçın Dümer konuşmasında "Hülya'nın gözlerine bakamazdım, heyecanlanırdım. Hülya soyunurdu sokak ortasında fon perdesini ben tutardım. Arada gözüm kayardı" diyerek güldü.

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