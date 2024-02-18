Yale Üniversitesi'nden 'kölelik' özrü

ABD'nin Yale Üniversitesi, 16 Şubat Cuma günü bir açıklama yaparak, yıllardır yürütülen araştırma ve çalışmaların ardından 'kölelik ile bağlantısı' sebebiyle özür diledi. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bugün, Yale Üniversitesi adına, üniversitemizin kölelikteki tarihi rolü ve kölelik ile bağlantılarımızı ve köleleştirilmiş insanların emeği, deneyimleri ve üniversitemizin tarihine olan katkılarını kabul ediyoruz" denildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Yale, açıklamasında, "Yale liderlerinin tarihimizin ilk yıllarında köleliğe iştirak etme yolları için özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"200'DEN FAZLA KÖLE TESPİT EDİLDİ"

Son yıllarda ABD'de pek çok kurum köle ticaretindeki rolleri için resmi olarak özür dilemişti. Yale ve Kölelik Araştırma Projesi de Ekim 2020'den bu yana kölelikle olan bağlarıyla ilgili araştırma yürütüyordu. Yale, dün yaptığı açıklamada, "Yale Üniversitesi'nin köleleştirilmiş insanlara sahip olduğu yönünde bilinen bir kayıt bulunmasa da Yale'in pek çok Püriten kurucusu köleleştirilmiş kişilere sahipti; bu durum, Yale'in ilk dönemdeki önemli sayıdaki lideri ve üniversite camiasının diğer önde gelen mensupları için de geçerliydi. Araştırma Projesi, bu köleleştirilmiş kişilerin 200'den fazlasını tespit etti" dedi.

Yale Üniversitesi, açıklamasında, 'bu tarihi kabul etmenin ve bunun için özür dilemenin ileriye giden yolun yalnızca bir parçası olduğunu' ifade etti.