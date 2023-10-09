Yalı Çapkını dizisinde o sahneye tepki yağdı! İzleyiciler isyan etti

Yalı Çapkını'nda Seyran'ın ablası ile kocası arasında bir şey geçebileceği için kocasını yalnız bırakmaması ve o sahnede kullandığı cümlelere izleyiciler isyan etti.

Yalı Çapkını dizisinde o sahneye tepki yağdı! İzleyiciler isyan etti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Yalı Çapkını'nda bir sahne sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler sahneye karşı tepkilerini dile getirdi.

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Ferit, Seyran ve ablasının yer aldığı sahne izleyicilerin dikkatlerinden kaçmadı. Sahnede, sarhoş olan Seyran, kocası Ferit'e sarılarak "Gitmeyelim, şimdi hazır ablam da içmiş bu kadar ben kocamı yalnız bırakmayayım ne olur ne olmaz" dedi.

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Bu sözlerin üzerine ablası Seyran'a "Seyran, doğru konuş artık!" dedi.

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Dikkat çeken sahnede Seyran'ın ablasına kullandığı sözler ile eşi ve ablasına olan ithamı sosyal medyada tepki topladı. Bazı izleyicler o sahneye, "Bunlar nasıl sahneler?", "Rahatsızlık verici bir diyalog" şeklinde yorumlar yaptı.

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