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Yalı Çapkını Pelin Buçe Buse Kahraman kimdir? Yalı Çapkını Pelo kaç yaşında, nereli?

Buçe Buse Karaman Yalı Çapkınında hayat verdiği Pelo karakteriyle çok konuşuluyor. Yalı Çapkınında Ferit’in peşini bırakmadığı eski sevgilisi Pelo yani Pelin’e hayat veren Buçe Buse Karaman gerek güzelliği gerekse oyunculuğuyla sosyal medyada en çok aranan isimler arasında yer aldı. Peki, Yalı Çapkını Pelin Buçe Buse Kahraman kimdir? Yalı Çapkını Pelo kaç yaşında, nereli?

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 14:32
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Yalı Çapkını Pelin Buçe Buse Kahraman kimdir? Yalı Çapkını Pelo kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını Pelin Buçe Buse Kahraman kimdir? Yalı Çapkını Pelo kaç yaşında, nereli?
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Geçtiğimiz sezonlarda Yasak Elma’da görünen Buçe Buse Karaman bu sezonda Yalı Çapkınında rol alıyor. Yalı Çapkınındaki Pelo yani Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Karaman sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin Buçe Buse Kahraman kimdir? Yalı Çapkını Pelo kaç yaşında, nereli?

Buçe Buse Karaman bu sezon Yalı Çapkını dizisinde Pelo yani Pelin karakterine hayat veriyor. Ferit’in eski sevgilisi olan Pelin karakteri Yalı Çapkını dizisinin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu.

Buçe Buse Karaman oynadığı rol ve güzelliğiyle sosyal medyada hakkında en çok araştırılan ünlülerden biri oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin Buçe Buse Kahraman kimdir? Buçe Buse Karaman kaç yaşında?

BUÇE BUSE KARAMAN KİMDİR?

1 Nisan 1996 yılında İzmir de doğan Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanmıştır.

Buse Buse Karaman ilk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat vermiştir.

Buçe Buse Karaman geçtiğimiz sezonlarda Yasak Elma dizisinde evin küçük kızı ‘Lila’ rolünü canlandırmıştır.

YALI ÇAPKINI PELO

Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi’nin reisi Halis Ağa’nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediyor. Ferit, sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı fazlasıyla kızdırır. Ailesi Ferit'in Gaziantep'te uygun gördükleri bir kızla evlenmesine karar verir.

Fakat Ferit’in bu sırada Pelin adını verdiği bir sevgilisi bulunmaktadır. Ferit hem evlenecek hem de sevgilisi Pelo yani Pelinle olan ilişkisine devam edecektir.

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