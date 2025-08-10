Yalnız kadının evdeki gizemli ölümü!

Nevşehir’de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yalnız yaşayan Tuğba C. (41), evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yalnız yaşayan Tuğba C.’den (41) haber alamayan yakınları, çalıştığı iş yerine gitti.

Kadının iki gündür işe gelmediğini öğrenen yakınları, yaşadığı eve gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayınca durumu 112’ye bildirdiler.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir tarafından kapı açıldıktan sonra eve giren yakınları ve sağlık ekipleri, Tuğba C.’yi mutfakta hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Tuğba C.’nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

