Yalnızken sakın gitmeyin. Bu ülkede yalnız yürümek yasak

Nepal’de gezginler daha önce ülkede tek başına yürüyüş yapılabilirken, yaklaşık 8 ay önce alınan bir kararla Nepal'in 12 milli parkı, Everest Ana Kampi, Annapurna ve Manaslu çevresi dahil altı koruma alanının rehbersiz gezilmesi yasaklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yalnızken sakın gitmeyin. Bu ülkede yalnız yürümek yasak

CNN'in haberine göre, devlet tarafından lisans verilmiş rehberle ya da grup halinde dağlarda tırmanış gerçekleştirilebilecek. Daha önce gezginler ülkede tek başına yürüyüş yapabilirken, şimdi Nepal'in 12 milli parkı, Everest Ana Kampı, Annapurna ve Manaslu çevresi dahil altı koruma alanının rehbersiz gezilmesi yasaklandı. Bu alanlarda yürüyüş yapmak için alınması gereken Yürüyüşçü Bilgi Yönetim Sistemi (TIMS) kartı, yalnızca devlet onaylı bir trekking acentesi aracılığıyla rehber ayarlayanlara verilecek. Peki, kurallar neden değişti?

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Nepal Turizm Kurulu Direktörü Mani R. Lamichhane, "Yalnız seyahat eden kişilere acil durumda yardımcı olacak kimse bulunmuyor. Şehirlerde bir sıkıntı yok ancak uzak bölgelerdeki dağlarda altyapı yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Lamichhane, "Turistler kaybolduğunda ya da ölü bulunduğunda, uzak yolları kullandıkları için devletin bu kişileri takip etmesi zorlaşıyor." dedi.

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Derneklerin kendilerinden yetkisiz yürüyüş faaliyetlerinin durdurulmasını istediğini kaydeden Lamichhane, turizm derneklerinin de uzun süredir aynı talepte bulunduklarını aktardı.

Dağlara yalnız tırmanma yasağı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli. Nepal, 2018'de kaza sayısını azaltmak için dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e yalnız tırmanmaya yasak getirmişti.

8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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YÜRÜYÜŞÇÜLERİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Nepal Trekking Acenteleri Derneği CEO'su Ram Chandra Sedai, "Birinci amaç dağlık bölgelerde yürüyüş yapan ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak" diyor. İkinci amaçsa yerel istihdam fırsatları yaratmak, rehberlere daha iyi çalışma koşulları sağlamak. Nepalli rehberler kararı olumlu karşıladı. Sonuçta rehberler gezginlerin sağlığını gözetir, dağları ve patikaları bilir, yerel dilleri anlar ve yürüyüşçüleri Himalayalar'ın kültürü ve mutfağıyla tanıştırabilir. Bununla birlikte tecrübeli yürüyüşçüler, rehber zorunluluğuna biraz mesafeli. Karşıt görüştekiler, daha iyi eğitimli rehberler yetiştirerek yürüyüşçüleri bir rehber tutmaya teşvik etmenin, deneyimleri ne olursa olsun tüm yürüyüşçüleri bir rehber tutmaya zorlamaktan daha iyi bir yaklaşım olacağını savunuyor. Yine de ülkede hâlâ rehbersiz yürünebilecek çok sayıda rota var. Yüzlerce kilometrelik daha alçak irtifa yürüyüş parkurları, solo yürüyüşçüler için hâlâ erişilebilir durumda.”

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