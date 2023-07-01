Yalnızlık öldürüyor. Bilimsel araştırmadan çıktı

DHA’nın haberine göre; Harbin Tıp Üniversitesi Dr. Wu Lien Bilim Vakfı (WLD-QN1106, FW) tarafından desteklenen ve yalnızlıkla ilgili son 20 yıldır 20 ülkede yapılan çalışmaların derlendiği araştırma, insan davranışlarını inceleyen Nature Human Behavior dergisinde 19 Haziran’da yayımlandı.

Beş kıtada 2.2 milyon kişi ile yapılan çalışmaların derlendiği bilimsel araştırma, yalnızlığın erken ölüm riskini yaklaşık yüzde 14 artırdığını ortaya koydu.

Yalnızlığa bağlı ölüm riskinde kanser yüzde 9 ile dikkat çekti. Aynı araştırma, kişinin dış dünyayla iletişimini kestiği sosyal izolasyon verilerini de inceledi. Buna göre, sosyal izolasyonun erken ölüm riskini yüzde 32; kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranını yüzde 34, kansere bağlı ölüm riskini ise yüzde 24 artırdığı saptandı. Araştırmacılar, yalnızlık ve sosyal izolasyona bağlı ölüm oranındaki artışın; alkol, sigara ve obezite gibi geleneksel risk faktörleri kadar etkili olduğu görüşünde.

“YÜKSEK SEVİYELERDE ETKİLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirilmelerde bulunan Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Semiha Tufan, “Araştırma; insan toplumdan, bireylerden ne kadar izole ve yalnızsa genel sağlığının o kadar olumsuz etkilendiğini bize söylüyor” sözlerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları ile ilgili bilgi veren Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Semiha Tufan konuşmasında şunları ifade etti:

“İnsan, yapısı itibariyle sosyal bir varlık olduğu için ona en iyi gelen şey güzel ilişkilerdir. İlişki olmadan hayatını anlamlı kılamamasından dolayı genel sağlığı da ilişkilerden etkilenir. Çalışmanın sonuçlarına baktığımız zaman, hayatta bize en iyi gelen şeyin sosyal destek ve iyi ilişkiler kurmak olduğunu görebiliriz. Araştırma; insan toplumdan, bireylerden kendisini ne kadar izole ettiyse ve yalnızlaştırmışsa genel sağlığının bundan o kadar olumsuz etkilendiğini bize söylüyor. Meta analizini incelediğimiz zaman insanın bu durumdan oldukça yüksek seviyelerde etkilendiğini görüyoruz. Örneğin, çalışmada yalnız ve sosyal izolasyonu yüksek olan bireylerde kardiyovasküler hastalıklardan ölüm risklerinin yüzde 25-30 civarında arttığı, felçden ölüm riskinin de yüzde 25-30 civarında yükseldiği hatta ölüm oranlarının yalnızlık çeken bireylerde yüzde 14 civarında arttığı, sosyal izolasyon da ise bu oranın daha da yükselerek yüzde 30’lara çıktığı tespit edilmiş.”