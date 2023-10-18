Yalova’da beton mikseri otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu kara yolu, Çınarcık ilçesi Koru beldesi mevkiinde B.K. idaresindeki beton mikseri, T.Ü. kontrolündeki otomobille çarpıştı. Yoldan çıkan otomobil yağmur suyu kanalına düşerken, beton mikseri ise boş arazide durabildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

