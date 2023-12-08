Yalova'da defineciler jandarmadan kaçamadı

Yalova'da jandarma ekipleri, merkeze bağlı Safran köyünde kaçak kazı yapanları suç üstünde yakaladı.

KAYNAK: İHA
Yalova'da defineciler jandarmadan kaçamadı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Safran Köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Alınan bilginin değerlendirilmesi üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik Balkayalar mevkiinde yapılan kontrolde şüpheli A.A., G.A. ve M.Ö. kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

aw094516-01.jpgOlayda kullanıldığı tespit edilen 2 levye, balyoz, kazma, kürek, çekiç, keser, murç, 4 metal çubuk, 3 çift eldiven ve 2 çift çizme ele geçirildi.

aw094516-02.jpgŞüpheli A.A.,G.A. ve M.Ö. adlı şahıslar, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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