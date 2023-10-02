Yalova’da kilolarca skunk ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İstanbul ilinden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri Yalova üzerinden çevre illere sevk ederek ticaretini yapacakları tespit edilen H.Y. ve E.H.’nin kullandıkları 16 plaka aracı takibe aldı.

Araç Altınova ilçesi yol güzergâhı uygulama noktalarında yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 24 ayrı parça halinde özel olarak paketlenmiş ve gramajdanmış halde 14 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.