Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden uyuşturucu maddeleri Yalova’ya getirdikleri ihbarını aldığı kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Polis konuyla ilgili takibe aldığı aracı durdurdu ve narkotik maddeler arama köpeği Zeytin ile arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda O.Y. ve D.G gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.