8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yalova’da yabancı uyruklu karı koca evlerinde ölü bulundu

Yalova’da yabancı uyruklu karı koca evlerinde ölü bulundu

Yalova’da oturdukları apartman dairesinden kötü kokular gelen Umman ve Kenya uyruklu karı koca evlerinde ölü olarak bulundu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 05:08
Takip Et

Yalova’da yabancı uyruklu karı koca evlerinde ölü bulundu

Yalova’da yabancı uyruklu karı koca evlerinde ölü bulundu
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi, Batıkan Apartmanı 3. katında yaşayan yabacı uyruklu çiftin dairesinden gelen kötü koku üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İçeriden sürgü çekilerek kilitlenen dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren polis Umman uyruklu Ahmet AlBusaidi (68) ve Kenya uyruklu karısı Fatiyah Saif Saim AlBasuidi’nin (50) cansız bedenine ulaştı. Daha sonra evde savcı ve Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından çiftin cesetleri Yalova Devlet Hastanesi morguna otopsi için götürüldü.

İlk belirlemelere göre Ahmet AlBusaidi’nin kalp krizi geçirerek öldüğü, daha sonra da eşinin de kalp krizi geçirerek düştüğü ve kafasını yere vurduğu tahmin ediliyor.

Polis, olayla ilgili tahkikatını sürdürürken çiftin ölüm nedenleri otopsi sonucu belirlenecek. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
3
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
4
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
5
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
6
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
7
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruldu
﻿Gemi adamları iaşe bedeline zam
﻿Gemi adamları iaşe bedeline zam
﻿Gemi adamları iaşe bedeline zam
﻿Güney Kore'de bir arazide binden fazla ölü köpek bulundu
﻿Güney Kore'de bir arazide binden fazla ölü köpek bulundu
﻿Güney Kore'de bir arazide binden fazla ölü köpek bulundu
﻿Damada 5 litrelik teneke zeytinyağı taktılar
﻿Damada 5 litrelik teneke zeytinyağı taktılar
﻿Damada 5 litrelik teneke zeytinyağı taktılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.