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Faslı turistin midesinden çıktı. Polisler şaştı kaldı 

Türkiye’ye midesindeki 194 adet kapsül halinde bulunan 1 kilo 545 gram reçine esrarı ile giriş yapan Faslı turist Yalova’da yakalandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:29
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Yalova'da yakalandı. Faslı turistin midesinden çıktı. Polisler şaştı kaldı 

Faslı turistin midesinden çıktı. Polisler şaştı kaldı 
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İHA'nın haberine göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Yalova’ya gelen 34 plakalı taksiyi durdurdu. Taksideki Fas uyruklu Z.Z.’nin hareketlerinden şüphelene polis zanlıyı araçtan indirerek mülakat gerçekleştirdi. 

Bu sırada şahısın koltukaltından yoğun şekilde gelen kokuyu fark eden ekipleri gerçekleştirdiği üst armasında 39 adet uyuşturucu kapsülü buldu. Türkiye’ye midesinde uyuşturucu maddeleri soktuğu tespit edilen zanlı ardından Yalova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 

Tomografi cihazı ile gerçekleştirilen iç beden görüntüleme muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda kapsül olduğu tespit edildi. Şüphelinin sağlık durumu da göz önünde bulundurularak 3 gün hastanede tutuldu. 

Tıbbi gözlem süreci boyuncu sürdürülen çalışmalar neticesinde zanlının mide ve sindirim sisteminde bulunan 155 adet kapsül reçine esrar daha çıkarıldı. Fas’ta yutarak midesine yerleştirdiği 194 kapsül halindeki 1 kilo 545 gram reçine esrarı Türkiye’ye getiren zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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