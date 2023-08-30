Yalova’daki 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, 77 ER 336 plakalı pikap sürücüsü Ö.F.Y (19) Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Doğu Sırtı Caddesi direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç önce kaldırıma daha sonra ise yol kenarındaki bir villanın duvarına çarptı. Kaza anı villanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.



PİKAP KASASINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ

Görüntülerde pikap kasasında bulunan İsmail Efe Sezer (19) ve Kaan Tokay’ın (19) aracın üzerinde fırlayarak düştüğü an kameralara yansıdı.

2 genç kazada feci şekilde can verdi. Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.