Yalova’daki 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Yalova’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikabın bahçe duvarına vurması sonucu 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Yalova’daki 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, 77 ER 336 plakalı pikap sürücüsü Ö.F.Y (19) Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Doğu Sırtı Caddesi direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Araç önce kaldırıma daha sonra ise yol kenarındaki bir villanın duvarına çarptı. Kaza anı villanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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PİKAP KASASINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ

Görüntülerde pikap kasasında bulunan İsmail Efe Sezer (19) ve Kaan Tokay’ın (19) aracın üzerinde fırlayarak düştüğü an kameralara yansıdı.

aw019537-07.jpg 2 genç kazada feci şekilde can verdi. Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

aw019537-05.jpgKazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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