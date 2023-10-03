Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri kentte üst torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler ikametgâhlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve sokak düzeyinde satıcılara ulaştırarak ticaretini yaptıkları tespit edilen B.U. ile B.D’nin evine operasyon düzenledi.

408 GRAM METAMFETAMİN YAKALANDI

İkamette yapılan aramada, 408,28 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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1 KİLO 40 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin diğer bir çalışmasında ise birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen H.B.K. ve O.Ö’nin ikametgâhlarında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada 1 kilo 40 gram skunk, tabanca ve 6 adet tabanca mermisi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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