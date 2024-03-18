Yamaç paraşütü pilotu kayalık araziye düştü

Kaynak: İHA
Yamaç paraşütü pilotu kayalık araziye düştü
Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları’nda M.F. Ş. yönetimindeki yamaç paraşütü Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarında düştü. Kazada ağır yaralı olarak kurtulan Yamaç Paraşütü Pilotu M.F.Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Cam Seyir teras yolu yakınlarında bir tepeden yamaç paraşütü yapmak isterken kontrolünü kaybeden M.F. Ş. (57) Cam Seyir teras yolu üzerinde bulunan kayalıklı araziye düşerek ağır yaralandı.

Kazanın bildirilmesinden sonra bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak Edremit’te hastaneye sevk edilen M.F.Ş. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Yaşanan kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. M.F. Ş.’nin cenazesi otopsi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

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