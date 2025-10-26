La Liga'da El Clasico heyecanına tartışmalı hakem kararları damga vurdu.

Santiago Bernabeu'da oynanan dev maçın ilk yarısında Real Madrid'in önce penaltısı ardından da Arda'nın asistinde Mbappe ile bulduğu golü iptal edildi.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Vinicius Jr. Lamine Yamal'ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterse de VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izleyen Cesar Soto, Vinicus'un Yamal'a faul yaptığı gerekçesiyle kararını iptal etti.

Bu pozisyona Real Madrid cephesinden sert tepki geldi. Ardından 13. dakikada da Arda Güler'in orta alanda rakibin önündeki topa yaptığı müdahaleyle Mbappe'ye pası aktardı. Mbappe önünde önüne düşen topu bekletmeden harika bir şutla Barcelona ağlarına yolladı. Ancak pozisyonda VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi. Sosyal medyada çekilen ofsayt çizgisi büyük tartışma yarattı.

Üst üste tartışmalı iki karar akıllara El Clasico öncesi Barcelonalı yıldız Lamine Yamal'ın Real Madrid hakkında söylediği 'Çalıyorlar ve şikayet ediyorlar' sözlerini getirdi.