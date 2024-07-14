Yan bakma tartışmasında bıçaklı saldırıya uğradı

Kaynak: İHA
Yan bakma tartışmasında bıçaklı saldırıya uğradı

Bursa’da sokak ortasındaki yan bakma tartışmasında ortalık karıştı. İki kişiyle tartışan Bilal Türkmen iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Türkmen hayatını kaybetti. Yaralı gencin yakınları ise hastane önünde kavga etti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen yolda yürürken iki kuzenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası kuzenler Kamil Eren Ü. ve Mehmet Kağan Ü. Türkmen’i bacağından bıçakladı. İki kuzen olay yerinden kaçarken yaralı Türkmen ise kanlar içinde yerler kaldı. Atardamara aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Türkmen hastaneye kaldırıldı.

Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, hastane bahçesine gelen yakınları kendi aralarında kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüphelileri yakalamak için devreye giren polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği 2 kişiyi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Kamil Eren Ü.'nün 3 suç kaydı olduğu Mehmet Kağan Ü.'nün ise bir suç kaydı olduğu öğrenildi.

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