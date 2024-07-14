Yan bakma tartışmasında bıçaklı saldırıya uğradı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen yolda yürürken iki kuzenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası kuzenler Kamil Eren Ü. ve Mehmet Kağan Ü. Türkmen’i bacağından bıçakladı. İki kuzen olay yerinden kaçarken yaralı Türkmen ise kanlar içinde yerler kaldı. Atardamara aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Türkmen hastaneye kaldırıldı.

Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, hastane bahçesine gelen yakınları kendi aralarında kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüphelileri yakalamak için devreye giren polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği 2 kişiyi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Kamil Eren Ü.'nün 3 suç kaydı olduğu Mehmet Kağan Ü.'nün ise bir suç kaydı olduğu öğrenildi.