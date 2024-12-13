Yanan araç 4 gence mezar oldu. Edirne'de kabus gecesi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Edirne'de kadın sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev topuna dönen araçta bulunan 2'si kadın 4 genç dışarıya çıkamadı. Korkuç kazada 20 yaşlardaki 4 genç yaşamını yitirdi.

Feci kaza saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi’nin bağlantı yolu üzerinde meydana geldi.

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Kadın sürücünün kullanacağı araca aynı yaş gruplarından 2'si erkek biri kadın daha bindi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen araç seyrederken, kadın sürücü sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Hızını da yavaşlatamayan sürücü süratle bir evin duvarına çarptı. Çarpanın şiddetiyle otomobil anında alev aldı. 4 gençten hiç biri kendini aracın dışına çıkartamadı.

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Kazayı gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü.

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Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 4 kişini yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Kimlik belirleme çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından 4 kişinin cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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