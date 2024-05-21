Yanan kamyonu Zonguldak’ta çalıp Ankara’da sattı

Zonguldak’ta nakliyecilik yapan Hasan Kaya’nın kamyonu 2021 yılında yanarak kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen kamyonu bir benzin istasyonundaki boş alana çeken Kaya, bir süre sonra hurda olarak kamyonunu satmak için Erdoğan B. ile anlaştı. Kaya, satış için notere gitse de Erdoğan B. gelmediği için satış resmiyette gerçekleşmedi.

Hasan Kaya, bir gün sonrasında ise kamyonunun çalındığını öğrendi. Jandarma ekiplerinin araştırması sonrası Erdoğan B.’nin kamyonu çekici ile götürdüğü tespit edildi. Kamyonun Ankara’da bir hurdacıya satıldığı öğrenildi. Kamyonu alan hurdacı, polis merkezinde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak’ta gözaltına alınan Erdoğan B.’ye ise ‘Açıkta bırakılan eşyanın hırsızlığı’ gözaltına alındı. Erdoğan B., jandarmadaki ifadesinde, “Ben hurda parasını verdim, aldım. Aramızda anlaşmıştık” dedi. Erdoğan B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇALDI, ANKARA’YA SATTI"

Hasan Kaya, paraya sıkıştığı için kamyonu satmaya karar verdiğini belirterek, “Oğlum cezaevine düşünce satılmasını istedi. Paraya ihtiyacımız oldu, oğlumun çocuklarına baktığım için. Satalım, deyince bir müşteri çıktı. Bizi adam dolandırdı. Çaldı, Ankara’ya sattı, parçaladı. Pazartesi notere gelecekti, ‘Yarın geleceğim, parayı ayırtamadım’ gibi şeylerle atlattı. Söylediler, ‘Hasan arabayı götürdüler’ diye, ben de ‘Noterde bekliyorum, gelecek’ dedim. Para da göndermedi. Canlı kamyonu, ruhsatı bizim üzerimize kamyonu gidip parçalattı, Ankara’da” ifadelerini kullandı.