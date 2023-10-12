Yanan odunlar otomobili de yaktı

Burdur’da gece saatlerinde sanayi sitesinde çıkan yangında 30 ton tahta ve 1 otomobil yanarak kül oldu.

KAYNAK: İHA
Yanan odunlar otomobili de yaktı

İHA'nın haberine göre, yangın, gece saat 03.30 sıralarında Burdur Mahrukatçılar Sitesi'nde meydan geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cemal Aktürk’e ait odun deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında depoda bulunan yaklaşık 30 ton tahta parçası ve yol kenarında park halinde bulunan 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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