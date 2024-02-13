STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Yandaki Oda dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Yandaki Oda yapımını OGM Pictures’ın üstlenirken Onur Güvenatam’ın ise yapımcılığını üstlendiği Yandaki Oda dizisinin yayın tarihi merakla bekleniyor. Peki, Yandaki Oda konusu nedir? Yandaki Oda ne zaman başlıyor?

YANDAKİ ODA KONUSU NEDİR?

Ünlü bir program sunucusu olan Sevgi Ersoy (Şevval Sam), kariyerinde yaşadığı düşüşle başa çıkarken, sürpriz bir kararla ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey (Caner Cindoruk) ile evlenir. Bu beklenmedik birliktelik herkesi şaşırtır, çünkü hem Sevgi'nin hem de Fikret'in geçmişte mutsuz evlilikleri olmuştur. İkinci bir şans için bir araya gelen çift, hayallerine kavuşmak için çaba harcayacak; ancak bu, onlar için hiç de kolay olmayacaktır.

Sevgi ve Fikret'in evlenmesi, sadece kendi geçmişlerini birleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda birbirinden farklı ailelerini de bir araya getirecektir. Bu iki zıt dünyanın çatısı altında yaşamaya başlamaları, Sevgi ve Fikret'in beklemedikleri kadar büyük sorunlarla karşılaşmalarına neden olacaktır. Özellikle bu evliliğe şiddetle karşı çıkan annelerin tepkisi, tüm aile fertlerinin hayatını kökten değiştirecektir.

Dizide, ailelerin birbirine alışma süreci ve Sevgi ile Fikret'in ikinci baharlarını yaşama çabaları, başta çocukları Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale (Derya Pınar Ak) olmak üzere tüm aile üyelerini etkileyecek. Her bir bölümde yeni gelişmeler ve beklenmedik olaylar, Sevgi ve Fikret'in evliliğini ve ailelerini şekillendirecek, izleyiciye duygusal ve komik anlar sunacak.

YANDAKİ ODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş, Melek Baykal ve Derya Karadaş gibi isimlerin yer aldığı Yandaki Oda dizisinin henüz yayın tarihi açıklanmadı.

YANDAKİ ODA OYUNCU KADROSU

Yandaki Oda dizisinde; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş, Melek Baykal ve Derya Karadaş yer alıyor.